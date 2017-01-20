В Минобороны задумались об обновлении пассажирского авиапарка

Минобороны России может обновить парк пассажирских самолетов, отказавшись от Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в пользу Ту-214 и SSJ100.

Глава ведомства Сергей Шойгу поручил изучить возможности замены авиапарка на одном из совещаний в начале года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники и топ-менеджеров авиапредприятий.

По словам собеседников издания, в настоящее время ведутся консультации с промышленностью и подбираются оптимальные варианты. Один из них заявил, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже представила Минобороны свои предложения.

Поводом для рассмотрения вопроса о замене авиапарка послужила недавняя катастрофа Ту-154 Минобороны над Черным морем. В ней погибли 92 человека, в числе которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты.