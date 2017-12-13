Минобороны РФ вылетело в КНДР без объяснения причин

Представители Минобороны РФ высадились в Пхеньяне 12 декабря, не сообщая о целях своего визита.

Сообщается, что российская делегация пробудет в КНДР до 18 декабря, но о целях и программе переговоров данных нет.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что Минобороны, вероятно, попытается убедить руководство страны приступить к реализации «дорожной карты», предложенной РФ и Китаем.

Он добавил, что РФ и Китай пытаются вразумить руководство КНДР в небезопасности испытаний баллистических ракет вблизи территорий двух стран.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США, сообщает РИА Новости.