Минобороны РФ вылетело в КНДР без объяснения причин
Представители Минобороны РФ высадились в Пхеньяне 12 декабря, не сообщая о целях своего визита.
Сообщается, что российская делегация пробудет в КНДР до 18 декабря, но о целях и программе переговоров данных нет.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что Минобороны, вероятно, попытается убедить руководство страны приступить к реализации «дорожной карты», предложенной РФ и Китаем.
Он добавил, что РФ и Китай пытаются вразумить руководство КНДР в небезопасности испытаний баллистических ракет вблизи территорий двух стран.
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США, сообщает РИА Новости.
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