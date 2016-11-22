Минобороны восстановит танки Т-34 к параду Победы

Минобороны РФ заказало санкт-петербургскому 61-му танкоремонтному заводу техническое обслуживание легендарных танков Т-34, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Речь идет о трех боевых машинах Т-34-85, находящихся в парке 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Алабино, отмечает газета «Известия».

После завершения ремонта машины должны принять участие в параде Победы 9 мая 2017 года на Красной площади.

— Т-34-85 по современным меркам очень капризная машина. Езда на таком танке — это не сахар, — рассказал «Известиям» военный историк Алексей Исаев.

По его словам, танкам Т-34 требуется скрупулезное обслуживание, даже если они просто стоят на складах и не эксплуатируются.

В настоящее время Т-34-85 остаются на вооружении в Мали, Республике Конго, Гвинее, Гвинее-Бисау, Намибии, Кубе, Северной Корее и Лаосе.