Минобороны Украины заявило о нападении на ВСУ на границе с Крымом

Минобороны Украины заявило о нападении неизвестных на бойцов ВСУ в Херсонской области.

По данным ведомства, в результате инцидента представители незаконного вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

Как уточняется в сообщении, подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг», обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время работ на позиции прибыли вооруженные представители незаконного вооруженного формирования.

- Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию «Аскер» является не чем иным, как очередным «фейком» и попыткой очернить ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», сообщает «РИА Новости».