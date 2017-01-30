Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях с потерями под Авдеевкой

По словам официального представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, Вооруженные силы страны потеряли за последние сутки пятерых человек убитыми и 14 человек ранеными в результате ожесточенных боев под Авдеевкой в Донбассе.

- За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, пять украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы, - цитирует Мотузяника телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на «inforesist.org».

В руководстве силовыми структурами ДНР и ЛНР информацию о боях под Авдеевкой пока не подтвердили.

Вместе с тем известно, что в ночь на 30 января ВСУ обстреляли из артиллерии Червоногвардейский район Макеевки, где погибла мирная жительница и три человека получили ранения различной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость Президент Казахстана Назарбаев в ближайшие часы выступит с официальным заявлением

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО