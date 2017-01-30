Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях с потерями под Авдеевкой
По словам официального представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, Вооруженные силы страны потеряли за последние сутки пятерых человек убитыми и 14 человек ранеными в результате ожесточенных боев под Авдеевкой в Донбассе.
- За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, пять украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы, - цитирует Мотузяника телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на «inforesist.org».
В руководстве силовыми структурами ДНР и ЛНР информацию о боях под Авдеевкой пока не подтвердили.
Вместе с тем известно, что в ночь на 30 января ВСУ обстреляли из артиллерии Червоногвардейский район Макеевки, где погибла мирная жительница и три человека получили ранения различной степени тяжести.
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