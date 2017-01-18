Минобороны Украины сообщило о задержании воевавшего на стороне ДНР россиянина
Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о задержании на мариупольском направлении в Донбассе, вблизи позиций ВСУ россиянина, якобы воевавшим в регионе на стороне ДНР.
«Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО (отдельных районов Донецкой области)», — цитирует сообщение пресс-центра РИА «Новости».
По данным военного ведомства, в ходе проверки документов установлено, что задержанный является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края.
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