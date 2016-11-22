Минобороны Украины считает российских военнослужащих своими дезертирами

Задержанные на границе с Крымом российские военнослужащие являются бывшими военнослужащими украинской армии и обвиняются в измене военной присяге. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник.

- Цель, с которой эти люди пересекали административную границу, пока нам неизвестна. Задержаны они были на территории, которая контролируется Украиной, и выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Крыма, - цитирует Мотузяника ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины похитили в Крыму и тайно вывезли в Николаевскую область российских военнослужащих прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Как затем уточнили в российском оборонном ведомстве, обоих военнослужащих через подставных лиц заманили на автомобильный пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с российскими военнослужащими «незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан».

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