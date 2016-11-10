Минобороны Украины опровергает задержание своих диверсантов в Крыму
Министерство обороны Украины опровергло сообщение о задержании своих диверсантов в Севастополе, назвав его «очередным фейком».
«Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
В Севастополе 9 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинских разведчиков-диверсантов, планировавших теракты на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Отмечается, что у задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
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