Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке авиаударов

Российская авиация отрабатывала в воздушном пространстве Белоруссии нанесение ударов по гражданским объектам на Украине. Такое заявление сделал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Руководство России не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства. 26 октября, используя обязательства Белоруссии в рамках союзнического государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Белоруссии отработан вопрос условного нанесение массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины», — цитирует Скибицкого информационное агентство «Национальная служба новостей».

По его словам, украинская разведка зафиксировала у государственной границы Белоруссии самолет дальнего радиационного наведения А-50у, который осуществлял контроль пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации, бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22мЗ воздушно-космических сил России, которые выполняли полеты вдоль государственной границы Украины и осуществляли условные пуски ракет.

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