Минобороны Украины начало борьбу с пьянством в рядах ВСУ

Глава Минобороны Украины Степан Полторак потребовал от командиров ВСУ начать борьбу с пьянством в армии.

Согласно приказу министра, руководителям подразделений надлежит проводить соответствующую разъяснительную работу. Кроме того, немедленно отстранять от службы военных с признаками алкогольного опьянения, передает ТАСС.

Глава ведомства порекомендовал внедрять в подразделениях здоровый образ жизни. При приеме граждан на военную службу должно учитываться их отношение к алкоголю и отражаться в служебной характеристике, сообщает «Лента.ру».