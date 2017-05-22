Минобороны Украины начало борьбу с пьянством в рядах ВСУ
Глава Минобороны Украины Степан Полторак потребовал от командиров ВСУ начать борьбу с пьянством в армии.
Согласно приказу министра, руководителям подразделений надлежит проводить соответствующую разъяснительную работу. Кроме того, немедленно отстранять от службы военных с признаками алкогольного опьянения, передает ТАСС.
Глава ведомства порекомендовал внедрять в подразделениях здоровый образ жизни. При приеме граждан на военную службу должно учитываться их отношение к алкоголю и отражаться в служебной характеристике, сообщает «Лента.ру».
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