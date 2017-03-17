Минобороны РФ требует от Пентагона объяснений по бомбардировке деревни в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что обнаруженный на месте бомбардировки в сирийской деревне Аль-Джуна фрагмент ракеты Hellfire не оставляет американской стороне возможности заявить, что авиаудар был нанесен не силами ВВС США.

- Трагический инцидент в сирийской деревне Аль-Джуна превратился в момент истины для отлаженного механизма западной системы антироссийской пропаганды с участием ведущих СМИ. Первые сообщения о массовой гибели людей в результате бомбардировки опубликовала лондонская «Сирийская сеть по правам человека», причем источниками этих сообщений традиционно были так называемые активисты «Белых касок», — цитирует Конашенкова РИА «Новости».

По словам генерал-майора, затем эту новость подхватили западные СМИ, с удовольствием смакуя подробности «очередного зверства русских и правительства Асада».

- Все должно было идти по многократно описанному сценарию: сначала следуют публикации фейковых доказательств преступлений сирийского режима и тех, кто их поддерживает организациями вроде Human Rights Watch или Bellingcat, а завершается все заявлениями МИДа Великобритании или Франции с требованием немедленно расследовать эти военные преступления, - сказал Конашенков.

Однако в этот раз налаженная система дала сбой, поскольку на месте взрыва обнаружился «фрагмент авиационной ракеты типа воздух-земля AGM-114 Hellfire».

- Эта важная деталь не оставила никаких шансов для международной коалиции как всегда отделаться молчанием и поупражняться дипломатам в антироссийской риторике. Думаю, в ближайшее время следует ожидать соответствующих комментариев от американских коллег. Трагические ошибки, в результате которых могут погибнуть мирные жители, случаются на любой войне. Однако инцидент прошедшей ночи в сирийской деревне Аль-Джуна в очередной раз доказал, что ведущим зарубежным СМИ, прежде чем публиковать антироссийские вбросы, необходимо профессионально делать свою работу — досконально изучать факты и всегда докапываться до правды, — подчеркнул Конашенков.

Новости по теме
Теги:
Организации: Пентагон, Минобороны
Следующая новость Украинский МИД вызвал посла Сербии после поездки сербских депутатов в Крым

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО