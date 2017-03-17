Минобороны РФ требует от Пентагона объяснений по бомбардировке деревни в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что обнаруженный на месте бомбардировки в сирийской деревне Аль-Джуна фрагмент ракеты Hellfire не оставляет американской стороне возможности заявить, что авиаудар был нанесен не силами ВВС США.

- Трагический инцидент в сирийской деревне Аль-Джуна превратился в момент истины для отлаженного механизма западной системы антироссийской пропаганды с участием ведущих СМИ. Первые сообщения о массовой гибели людей в результате бомбардировки опубликовала лондонская «Сирийская сеть по правам человека», причем источниками этих сообщений традиционно были так называемые активисты «Белых касок», — цитирует Конашенкова РИА «Новости».

По словам генерал-майора, затем эту новость подхватили западные СМИ, с удовольствием смакуя подробности «очередного зверства русских и правительства Асада».

- Все должно было идти по многократно описанному сценарию: сначала следуют публикации фейковых доказательств преступлений сирийского режима и тех, кто их поддерживает организациями вроде Human Rights Watch или Bellingcat, а завершается все заявлениями МИДа Великобритании или Франции с требованием немедленно расследовать эти военные преступления, - сказал Конашенков.

Однако в этот раз налаженная система дала сбой, поскольку на месте взрыва обнаружился «фрагмент авиационной ракеты типа воздух-земля AGM-114 Hellfire».

- Эта важная деталь не оставила никаких шансов для международной коалиции как всегда отделаться молчанием и поупражняться дипломатам в антироссийской риторике. Думаю, в ближайшее время следует ожидать соответствующих комментариев от американских коллег. Трагические ошибки, в результате которых могут погибнуть мирные жители, случаются на любой войне. Однако инцидент прошедшей ночи в сирийской деревне Аль-Джуна в очередной раз доказал, что ведущим зарубежным СМИ, прежде чем публиковать антироссийские вбросы, необходимо профессионально делать свою работу — досконально изучать факты и всегда докапываться до правды, — подчеркнул Конашенков.