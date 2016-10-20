Минобороны РФ транслирует выход боевиков из Алеппо
Министерство обороны РФ официальном сайте ведомства проводит онлайн-трансляцию выхода боевиков из сирийского города Алеппо.
- Прямая трансляция с четырех камер видеонаблюдения, установленных в районе западного участка дороги Кастелло и пункта пропуска Машарка, а также с камер беспилотных летательных аппаратов вдоль маршрутов коридоров выхода ведется на официальном сайте Минобороны России, - сообщили «Интерфаксу» Минобороны РФ.
Сегодня в Алеппо объявили гуманитарную паузу для вывода мирных жителей из Алеппо, а также эвакуации больных людей.
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