В Минобороны сравнили объем строек с послевоенным периодом

Объем строительства, ведущегося в интересах Минобороны в настоящее время, сравним с послевоенным периодом. Об этом заявил заместитель главы ведомства Тимур Иванов.

По его словам, одновременно строятся свыше двух тысяч объектов специального и социального назначения. В их числе радиолокационные станции, военные городки, полигоны, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы, кадетские училища, пишет «Комерсант».

В интервью изданию Иванов отметил, что строительные работы ведутся от Калининграда до Курил.

В частности, он особо выделил завершение строительства ряда объектов в Вилючинске и Новороссийске к приходу новых подводных лодок, обустройство военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М» в ЮВО.

Иванов добавил, что в прошлом году было завершено строительство более двух с половиной тысяч зданий общей площадью в 2,7 миллиона квадратных метров.