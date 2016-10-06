Минобороны советует США хорошо просчитать последствия ударов по армии Сирии

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что коалиция во главе с США рассматривает возможность нанесения ударов по армии Сирии, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал американским военных хорошо просчитать последствия такого шага.

- Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по «прямой линии» точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью, - цитирует Конашенкова «Интерфакс».

По словам генерала, любые удары по территории, которую контролирует сирийское правительство, создадут угрозу для российских военнослужащих.

- Сегодня большинство офицеров российского центра примирения враждующих сторон работают на земле, доставляя гуманитарную помощь, и ведут переговоры с главами населенных пунктов и вооруженных отрядов в большинстве сирийских провинций, - подчеркнул Конашенков, отметив, что благодаря работе офицеров российского центра примирения «732 населенных пункта и сотни тысяч сирийцев вернулись к мирной жизни».

- Напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов, - добавил Конашенков.

Ранее The Washington Post сообщила, что администрация США планирует рассмотреть вопрос о возможных военных действиях в Сирии, а в конце недели эта же тема должна быть поднята на заседании Совета национальной безопасности с участием президента Барака Обамы.

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