Минобороны РФ сообщило о слежке подлодок НАТО за кораблями Северного флота

Подводные лодки НАТО следили за продвижением кораблей Северного флота РФ во главе с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым» на всем пути следования в Средиземное море. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

- Отряд кораблей Северного флота на протяжении всего похода регулярно обнаруживал подводные лодки ВМФ НАТО по маршруту движения. В начале ноября были зафиксированы действия АПЛ «Вирджиния», которая попыталась следить за российскими кораблями. Примечательно, что лодки такого класса, обладающие большим водоизмещением, не предназначены для ведения разведывательных действий, - цитирует Конашенкова «Интерфакс».

По словам генерал-майора, это является нормальной морской практикой и «элементом практической боевой учебы в море».

Конашенков заявил также, что авианосная группа вынудила подлодку НАТО покинуть район, потому что «неуклюжие попытки опасно маневрировать в непосредственной близости от группы российских кораблей могли привести к тяжелым навигационным происшествиям».

В среду, 9 ноября в Средиземном море вблизи российских кораблей появилась также голландская подводная лодка (предположительно «Валрус»), - отметил представитель Минобороны РФ.

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