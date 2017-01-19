Минобороны сообщило о разработке новейшего гиперзвукового оружия

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия с использованием принципиально новых материалов и компонентов.

- На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме, - цитирует Борисова ТАСС.

По словам заместителя министра обороны, российская армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции.

- На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать – и все это нужно делать в реальном масштабе времени – тот, собственно, и побеждает, - подчеркнул Борисов.

Также, по его словам, Минобороны ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

- Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно серьезного прорыва мы ожидаем в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее, - сказал Борисов.

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Места: Россия
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