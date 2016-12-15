Минобороны РФ сообщило о полном контроле сирийской армии над Алеппо

Боевики всех террористических группировок выбиты из находившихся под их контролем кварталов Алеппо. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Познихир.

- В результате наступательных действий сирийской армии боевики выбиты из всех кварталов, находившихся под их контролем. В ходе боев ликвидировано более 900 террористов, уничтожены десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники, - цитирует Познихира ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта, три тысячи боевиков добровольно покинули город и еще свыше тысячи человек вывезены из Алеппо автотранспортом.

- Через специально созданный гуманитарный коридор из района Салах-эд-Дин в направлении населенного пункта Эр-Рашидин в настоящий момент перевезено более тысячи человек. Для этого задействовано 20 пассажирских автобусов, предоставленных сирийскими властями, и 10 машин скорой помощи от «Красного Полумесяца», - сказал Познихир.

За время операции из города было выведено более 100 тысяч человек, в том числе более 47 тысяч детей.

Познихир также сообщил, что формирование органов местного самоуправления начнется в освобожденных районах Алеппо в ближайшее время.

- В ближайшие дни в освобожденных районах Алеппо при содействии российского Центра примирения начнется формирование органов местного самоуправления, которые постепенно возьмут на себя всю ответственность за восстановление мирной жизни в городе, - подчеркнул генерал-лейтенант.