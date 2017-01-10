Минобороны РФ сообщило о 20 погибших сирийцах при авиаударе коалиции в Идлибе

В результате авиаудара, нанесенного бомбардировщиком В-52 Военно-воздушных сил США 3 января, в сирийской провинции Идлиб погибли более 20 мирных жителей. Такое заявление на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ сделал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту Сармада, расположенному в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. При этом американские военные не предупредили о своих действиях российскую сторону, - сообщает РИА «Новости».

Как подчеркнул Герасимов, это уже не первый случай несогласованных операций США. В частности, 17 сентября 2016 года самолеты коалиции нанесли четыре удара по сирийским правительственным войскам, взятым в окружение боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

По данным сирийской стороны, тогда погибли 83 человека и более ста получили ранения различной степени тяжести.