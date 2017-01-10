Минобороны РФ сообщило о 20 погибших сирийцах при авиаударе коалиции в Идлибе

В результате авиаудара, нанесенного бомбардировщиком В-52 Военно-воздушных сил США 3 января, в сирийской провинции Идлиб погибли более 20 мирных жителей. Такое заявление на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ сделал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту Сармада, расположенному в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. При этом американские военные не предупредили о своих действиях российскую сторону, - сообщает РИА «Новости».

Как подчеркнул Герасимов, это уже не первый случай несогласованных операций США. В частности, 17 сентября 2016 года самолеты коалиции нанесли четыре удара по сирийским правительственным войскам, взятым в окружение боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

По данным сирийской стороны, тогда погибли 83 человека и более ста получили ранения различной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
Организации: Минобороны
Следующая новость Атака ВСУ на Калиновку у Дебальцево сорвалась из-за заглохшей БМП

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО