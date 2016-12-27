В Минобороны сообщили об удовлетворительном состоянии «черного ящика» Ту-154

В Центральный НИИ ВВС в Люберцах доставлен основной бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море Ту-154. Контейнер находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах доставлен основной бортовой самописец потерпевшего крушения Ту-154. По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на месте поисковых работ водолазам удалось поднять на поверхность еще три фрагмента потерпевшего крушение самолета, в том числе стойку шасси и один из двигателей.