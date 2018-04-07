В Минобороны сообщили об обострении ситуации в сирийской Думе

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что с 6 апреля в Думе резко обострилась обстановка.

«Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили миномётные и ракетные обстрелы Дамаска», - сказал он.

В течение двух суток по жилым районам террористы выпустили 25 мин и реактивных снарядов, в результате которых погибли семь человек, еще 42 жителя ранены. Экстремисты также возобновили действия против войск правительства Сирии.

При этом руководитель группировки Абу Кусай нарушил договоренность о гуманитарном коридоре, передает RT.

Ранее сообщалось, что более 33 тыс. человек покинули Думу с 5 марта.