В Минобороны сообщили об обострении ситуации в сирийской Думе
Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что с 6 апреля в Думе резко обострилась обстановка.
«Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили миномётные и ракетные обстрелы Дамаска», - сказал он.
В течение двух суток по жилым районам террористы выпустили 25 мин и реактивных снарядов, в результате которых погибли семь человек, еще 42 жителя ранены. Экстремисты также возобновили действия против войск правительства Сирии.
При этом руководитель группировки Абу Кусай нарушил договоренность о гуманитарном коридоре, передает RT.
Ранее сообщалось, что более 33 тыс. человек покинули Думу с 5 марта.
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