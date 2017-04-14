В Минобороны РФ сомневаются в наличии у США фактов по химатаке в Сирии

У США нет фактов, доказывающих использование сирийскими правительственными войсками химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, чем меньше фактов, тем больше секретность у представителей США.

«Темнить — любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих организаций», - отметил Конашенков, добавив, что такая тенденция наблюдается довольно давно.

Ранее американский телеканал сообщил о причастности армии президента Сирии Башара Асада к химической атаке, произошедшей в Идлибе 4 апреля. Высокопоставленный чиновник в эфире CNN возложил всю ответственность на президента Сирии, однако никаких фактов не предоставил, сославшись на секретность расследования, сообщает «Национальная служба новостей».

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Организации: Минобороны
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