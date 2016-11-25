Минобороны России увидит мировой океан «насквозь»

Минобороны России начинает развертывание уникальной системы гидроакустического слежения, позволяющей контролировать целые районы мирового океана.

Система, основу которой составляют подводные роботизированные комплексы, получила индекс «Гармония», сообщают «Известия». С помощью подводных лодок они доставляются на глубину и там разворачивают мощные гидроакустические станции.

Система способна замечать и отслеживать движение корабле, субмарин, а также низко летящих самолетов и вертолетов. Вся собранная информация посредством спутников передается на командный пункт.

Отдельные элементы системы, по словам экспертов, уже запущены в работу. Полностью она будет введена в действие к 2020 году