В Минобороны России усомнились в скором освобождении Ракки

Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что освобождение сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ) «не станет легкой прогулкой для международной коалиции».

Накануне министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан объявил о скором начале операции по освобождению Ракки. Комментируя слова главы французского оборонного ведомства, Конашенков заявил: «Это будет очень тяжелая и имеющая большое значение битва».

Французский министр ранее заявлял, что Ракка уже окружена. Однако Конашенков напомнил, что победа коалиции и окружение иракского города стоили больших потерь, сообщает РБК. Он также добавил, что в возможность освободить Ракку от террористов не верят «даже самые большие оптимисты».

Операция по освобождению Мосула продолжается с осени 2016 года. За этот период иракские военные заняли районы на восточном берегу Ефрата, а также международный аэропорт. Вооруженные силы Ирака взяли под контроль дорогу из западного Мосула, которая связывает город и населенный пункт Талль-Афар, который был захвачен ИГ.