Минобороны России поделилось видео с самыми зрелищными кадрами ракетных пусков
Министерство обороны России опубликовало на своем канале на YouTube видео с самыми зрелищными кадрами пусков ракет космического назначения. Видео размещено ко Дню Космических войск, который отмечается сегодня.
В 2016 году Космическими войсками проведено и обеспечено проведение 16 запусков космических аппаратов в интересах Минобороны, в рамках Федеральной космической программы России, Федеральной целевой программы ГЛОНАСС, программ международного сотрудничества.
4 октября 59 лет назад с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли, напоминает ТАСС.
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