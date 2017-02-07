Минобороны России опровергло сообщение об ударах по Идлибу

Самолеты ВКС России не наносили авиаударов по сирийскому городу Идлиб ни вчера, ни с начала текущего года. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сообщения о подобных ударах являются заведомой ложью.

Конашенков добавил, что подобные информационные вбросы публикуют, как правило, одни и те же СМИ, которые всегда ссылаются на анонимные источники, передает ТАСС.

Сообщение об авиаударах, якобы нанесенных самолетами ВКС РФ по Идлибу, опубликовало ранее агентство Reuters. При этом сообщалось, что жертвами атак стали не менее полутора десятка человек.