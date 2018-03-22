Минобороны РФ: у России есть не только «Сармат»
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов намекнул, что у России есть новейшие системы вооружения, которые еще не обнародованы.
«Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале», - сказал Борисов.
По его словам, выступление Верховного главнокомандующего РФ необходимо воспринять правильно и точно определить целеполагание.
«Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружения не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений», - подчеркнул Борисов.
Он подчеркнул, что это предупреждение миру о том, что достичь одностороннего преимущества в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Кроме того, Борисов заявил, что у России есть свои секреты, а также ответы на любое вооружение США.
1 марта, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической сверхзвуковой ракеты «Сармат», сообщает «Интерфакс».
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