Минобороны РФ развеяло опасения Пентагона о захвате боевиками средств ПВО
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики не могли захватить в Пальмире средства противовоздушной обороны, потому что они там отсутствуют.
Таким образом Конашенков ответил на заявление американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда о том, что якобы оружие и «комплексы ПВО», захваченные боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Пальмире, «представляют угрозу для коалиции».
- Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужащими незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники никакой угрозы международной коалиции представлять не может, — цитирует Конашенкова РИА «Новости».
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