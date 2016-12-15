Минобороны РФ развеяло опасения Пентагона о захвате боевиками средств ПВО

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики не могли захватить в Пальмире средства противовоздушной обороны, потому что они там отсутствуют.

Таким образом Конашенков ответил на заявление американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда о том, что якобы оружие и «комплексы ПВО», захваченные боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Пальмире, «представляют угрозу для коалиции».

- Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужащими незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники никакой угрозы международной коалиции представлять не может, — цитирует Конашенкова РИА «Новости».