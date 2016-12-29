Минобороны РФ расследует утечку информации о последних словах пилотов Ту-154

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что военное ведомство проводит внутреннее расследование в связи с утечкой информации о последних перед крушением словах пилотов Ту-154.

- Расследование на самом деле проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или не достоверно, — цитирует Панкова РИА «Новости».

По словам замминистра, в случае подтверждения подлинности информации о расшифровке переговоров экипажа будет проведено служебное расследование для выявления виновных в утечке.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о том, что последние слова членов экипажа перед катастрофой были связаны с закрылками, которые не были убраны то ли из-за отказа системы, то ли из-за человеческого фактора.

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Места: Россия
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