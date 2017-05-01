В Минобороны РФ рассказали об участии рыжего кота в походе ВМФ к Сирии

Рыжий кот принял участие в дальнем походе авианосной группы Северного флота к берегам Сирии, рассказали в Минобороны РФ.

В официальном аккаунте ведомства в Facebook опубликована фотография первого кота в составе Минобороны РФ. Вместе с тем, ведомство не сообщило кличку кота-героя.

Британская газета Telegraph, комментируя новость, отметила, что у российского кота более опасная работа, чем у его собратьев из Вестминстера, которые только встречаются с иностранными послами и ловят мышей. Издание также отметило, что любовь к кошкам объединяет Россию и Запад.

Дальний поход авианосной группы Северного флота к берегам Сирии начался 15 октября 2016 года, 8 февраля 2017 года корабли вернулись в Североморск. Поход такого масштаба с боевым применением морской авиации состоялся впервые в истории российского ВМФ, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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