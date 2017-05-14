В Минобороны РФ рассказали подробности запуска ракеты в КНДР

Министерство обороны рассказало подробности пуска баллистической ракеты, который был произведен накануне в 23:30 по Москве с территории Северной Кореи.

Как пишет «Интерфакс», ракета летела около 23 минут и упала в 500 километрах от российской территории в Японском море.

В военном ведомстве пояснили: «Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении». Минобороны добавило, что данная баллистическая ракета не представляла опасности для России.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск ракеты с полигона в городе Кусон в направлении Японии.