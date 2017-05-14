В Минобороны РФ рассказали подробности запуска ракеты в КНДР
Министерство обороны рассказало подробности пуска баллистической ракеты, который был произведен накануне в 23:30 по Москве с территории Северной Кореи.
Как пишет «Интерфакс», ракета летела около 23 минут и упала в 500 километрах от российской территории в Японском море.
В военном ведомстве пояснили: «Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении». Минобороны добавило, что данная баллистическая ракета не представляла опасности для России.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск ракеты с полигона в городе Кусон в направлении Японии.
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