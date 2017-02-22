В Минобороны РФ рассказали о гусарских жакетах с кристаллами Swarovski

Утепленные куртки и жилеты, а также гусарские жакеты с кристаллами Swarovski появятся в ассортименте «Армии России», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам представителя российского оборонного ведомства, новая коллекция, которая включает в себя мужскую, женскую и детскую линии, представляет образы не только для военных, но и для гражданского населения. Продаваться одежда весенне-летней коллекции будет в концептуальном магазине «Армия России».

В департаменте подчеркнули, что новая коллекция от «Армии России» не создает ощущения «перегруженности» военными деталями. Так, в новом сезоне разработаны эксклюзивные утепленные куртки и жилеты, на подкладках которых воспроизведены картины великих русских художников на военную тему, в том числе Бородинское сражение и Синопский бой, сообщили в департаменте, отметив, что вся одежда производится из натуральных материалов. Об этом сообщает «РИА Новости».

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