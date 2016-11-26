Минобороны РФ не располагает данными о согласии оппозиции на ввоз гумпомощи в Алеппо

Минобороны России готово поддержать любые инициативы по доставке гуманитарной помощи для мирного населения в Сирии не только от ООН, но и других международных организаций и стран, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что по линии российского Центра примирения в Сирии в провинции Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск, Латакия, Пальмира, в Дейр эз-Зор и другие города доставлены тысячи тонн гуманитарной помощи из России.

Конашенков твкже заявил, что Минобороны России не располагает достоверной информацией о якобы согласии «вооруженной оппозиции» на ввоз гуманитарной помощи в Алеппо.

- Никаких имен, свидетельств или документов, кроме слов господина Эгеланна, просто нет, - подчеркнул Конашенков, комментируя слова помощника спецпосланника ООН Яна Эгеланна о том, что сирийская оппозиция в восточных районах Алеппо согласилась принять план ООН по гуманитарной помощи.

- Знают ли террористы о его договоренностях с «оппозиционерами»? Или «оппозиционеры» и есть террористы, по ночам убивающие жителей Алеппо, а днем - ведущие переговоры с представителем ООН Эгеланном? – приводит «Интерфакс» слова представителя Минобороны РФ.

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