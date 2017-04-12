Минобороны РФ раскритиковало заявления США об «эффективном» ударе

Ракетный удар США по сирийскому аэродрому «Шайрат» был неэффективен, несмотря на популистские заявления Пентагона, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военные США пытались лишь ослабить боевой потенциал военного аэродрома, используемого сирийской армией для борьбы с террористическими группировками.

«Если бы 59 крылатых ракет «Томагавк» были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, эффективность такого «удара» была бы равной и по стоимости — более 100 миллионов долларов, и по меткости попаданий», — заявил российский генерал.

Он отметил, что заявления Пентагона были сделаны для американской публики, а не для профессионалов, так как ракеты нанесли вред лишь по одной части базы, где расположены хозяйственные постройки, а большая часть самолетов не пострадала.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено 59 крылатых ракет, однако до цели долетели менее половины. В результате удара США погибли четыре военных Сирии, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях, сообщает Ura.ru.