Минобороны РФ проверит достоверность видео казни российского военного в Сирии

Информация о казни российского полковника Евгения Петренко боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), будет тщательно проверена специалистами Минобороны РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», - сказал он, уточнив, что не располагает информацией о содержании и степени достоверности данной видеозаписи. Озеров также не исключил, что распространяемая боевиками ИГ является фейком.

«Если это случилось, то мало не покажется никому», - заверил сенатор.

Ранее агентство Reuters сообщило, что «Исламское государство» опубликовало видео, на котором террорист обезглавливает мужчину, якобы являющегося сотрудником Федеральной службы безопасности России Евгением Петренко. Вместе с тем, сотрудник с таким именем не найден в списках военнослужащих РФ, сообщает «Российская газета».

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