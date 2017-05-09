Минобороны РФ проверит достоверность видео казни российского военного в Сирии

Информация о казни российского полковника Евгения Петренко боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), будет тщательно проверена специалистами Минобороны РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», - сказал он, уточнив, что не располагает информацией о содержании и степени достоверности данной видеозаписи. Озеров также не исключил, что распространяемая боевиками ИГ является фейком.

«Если это случилось, то мало не покажется никому», - заверил сенатор.

Ранее агентство Reuters сообщило, что «Исламское государство» опубликовало видео, на котором террорист обезглавливает мужчину, якобы являющегося сотрудником Федеральной службы безопасности России Евгением Петренко. Вместе с тем, сотрудник с таким именем не найден в списках военнослужащих РФ, сообщает «Российская газета».