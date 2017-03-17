Минобороны РФ призывает западные СМИ заменить фейковые сюжеты о Сирии на рекламу

Публикации на Западе докладов по гуманитарной ситуации в Сирии, основанные на свидетельствах из социальных сетей, вредят репутации международных организаций и СМИ, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, доклады построены на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов».

Конашенков также отметил, что «слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты».

Представитель Минобороны подчеркнул, что такие доклады не смогут заменить жителям Сирии хлеб, медикаменты и крышу над головой и призвал телекомпании Запада вместо своих сюжетов ставить рекламу, а полученную прибыль направлять на помощь сирийцам. Об этом сообщает агентство Nation news.