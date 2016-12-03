Минобороны РФ призвало Великобританию не мешать оказанию помощи Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков усомнился в желании Великобритании оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии и попросил Лондон не препятствовать в этом другим.

По его словам, за все годы конфликта в САР, британские власти не выделили «ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла» в помощь мирному населению.

«Если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь - все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, - не мешайте другим помогать», - цитирует генерала «Интерфакс».

Ранее британские СМИ опубликовали заявление пресс-секретаря премьер-министра Терезы Мэй, в котором говорилось, что Россия не соглашается на прекращение огня в Алеппо и тем самым препятствует поставам гуманитарных грузов. По мнению Конашенкова, британские власти на почве русофобии утратили объективное представление о ситуации в САР.