Минобороны РФ призвало Великобританию не мешать оказанию помощи Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков усомнился в желании Великобритании оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии и попросил Лондон не препятствовать в этом другим.

По его словам, за все годы конфликта в САР, британские власти не выделили «ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла» в помощь мирному населению.

«Если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь - все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, - не мешайте другим помогать», - цитирует генерала «Интерфакс».

Ранее британские СМИ опубликовали заявление пресс-секретаря премьер-министра Терезы Мэй, в котором говорилось, что Россия не соглашается на прекращение огня в Алеппо и тем самым препятствует поставам гуманитарных грузов. По мнению Конашенкова, британские власти на почве русофобии утратили объективное представление о ситуации в САР.

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