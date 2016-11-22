Минобороны РФ посоветовало Кирби не указывать Москве и подучить географию

Генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова официального представителя Госдепа США Джона Кирби, назвавшего угрозой европейской безопасности наличие в Калининградской области систем ПВО С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

- В Российской Федерации обеспечение безопасности государства является прерогативой только руководства нашей страны. Поэтому все претензии и пожелания о том, где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе, - цитирует Конашенкова «Интерфакс».

Официальный представитель Минобороны РФ посоветовал Кирби подучить географию.

- Бывшему контр-адмиралу ВМС США, а ныне официальному представителю Госдепартамента не мешало бы знать, что Калининградская область – неотъемлемая часть Российской Федерации. Настоящую угрозу безопасности сегодня представляет не Россия, а насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко не европейского происхождения. В этой связи напомню Джону Кирби о строительстве и размещении в Польше и Румынии объектов американской системы стратегической противоракетной обороны, - подчеркнул Конашенков.