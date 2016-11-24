Минобороны РФ попросило Госдеп США не мешать бороться с терроризмом

Заявление Государственного департамента США, который призвал международное сообщество не оказывать поддержку российским танкерам, которые поставляют топливо авиагруппе РФ в Сирии, не удивило Министерство обороны РФ.

- Подобные заявления представителя госдепартамента, к сожалению, подтверждают наши прежние оценки, что борьба с международным терроризмом в Сирии никогда не являлась целью уходящей администрации США, - цитирует официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова «Интерфакс».

По словам генерал-майора, Россия и не рассчитывает на помощь с американской стороны, но вправе рассчитывать, что ей хотя бы не будут мешать бороться с международным терроризмом.

- Если не можете или не хотите бороться с ИГИЛ и «ан-Нусрой» (запрещенные в РФ организации), хотя бы не мешайте, - сказал Конашенков.

Как подчеркнул представитель российского военного ведомства, если раньше США затягивали любые переговоры по вопросам борьбы с террористами в Сирии, то сейчас госдепартамент США призывает другие страны мешать российским военным.