Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 до конца года

Замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что ведомство получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году.

В ходе посещения авиационного предприятия «Прогресс» он сказал: «В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года».

Борисов уточнил, что нужно было проверить, сможет ли завод выполнить обязательства по новой госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы, которая в данный момент находится на утверждении в правительстве, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что этот вертолет отлично зарекомендовал себя в Сирии. Борисов сказал: «После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины».