Минобороны РФ показало разрушение памятников Пальмиры
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, доказывающую причастность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к разрушениям в Пальмире.
Как уточняется в материале, речь идет об уничтожении боевиками ИГ культурных объектов в древнем сирийском городе.
Российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры и прилегающих районов зафиксировал разрушения террористами ИГ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города, сообщает «Экономика сегодня».
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