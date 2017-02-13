Минобороны РФ показало разрушение памятников Пальмиры

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, доказывающую причастность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к разрушениям в Пальмире.

Как уточняется в материале, речь идет об уничтожении боевиками ИГ культурных объектов в древнем сирийском городе.

Российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры и прилегающих районов зафиксировал разрушения террористами ИГ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города, сообщает «Экономика сегодня».