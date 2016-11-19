Минобороны РФ показало в Керчи С-400 и «Панцирь»

Министерство обороны России провело в Керчи агитационную акцию «Служба по контракту – твой выбор» с участием военной техники ПВО.

В частности, ведомство продемонстрировало гостям мероприятия зенитную ракетную систему С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также радиолокационные станции радиотехнических войск.

Акцию посетили свыше пяти тысяч человек. Из них примерно 700 побывали на мобильном пункте отбора на службу по контракту. Более 30 человек прошли начальные этапы отбора, сообщается на сайте ведомства.