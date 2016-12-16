Минобороны РФ перечислило в 2016 году в бюджет более 41 млрд рублей

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила журналистам, что в результате хозяйственной деятельности военного ведомства в 2016 году удалось заработать на сдаче в аренду недвижимости и продаже неликвидного имущества более 41 миллиарда рублей, которые были переведены в государственный бюджет.

- Что касается доходной части бюджета, то уже сегодня Минобороны России план по доходам выполнен на 99,8 процента. Для нужд российской экономики нами обеспечено направление в доход федерального бюджета свыше 41 миллиарда рублей. Это наша деятельность, когда мы сдаем что-то в аренду, продаем неликвид, - цитирует Шевцову ТАСС.

Кроме того, Министерству обороны удалось сэкономить для федерального бюджета свыше 61 миллиарда рублей по уплате процентов за пользование банковскими кредитами в 2017 году.

- В целом уровень кассового исполнения расходов в 2016 году, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процентов, то есть практически 100 процентов. При этом исполнение бюджета Минобороны России находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной, - подчеркнула Шевцова.

Заместитель министра отметила также, что за последние три года ведомство не допустило ни одного случая нецелевых расходов государственных средств.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Минобороны
Следующая новость Чуркин назвал нереальным план Франции отправить в Алеппо наблюдателей ООН

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО