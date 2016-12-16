Минобороны РФ перечислило в 2016 году в бюджет более 41 млрд рублей

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила журналистам, что в результате хозяйственной деятельности военного ведомства в 2016 году удалось заработать на сдаче в аренду недвижимости и продаже неликвидного имущества более 41 миллиарда рублей, которые были переведены в государственный бюджет.

- Что касается доходной части бюджета, то уже сегодня Минобороны России план по доходам выполнен на 99,8 процента. Для нужд российской экономики нами обеспечено направление в доход федерального бюджета свыше 41 миллиарда рублей. Это наша деятельность, когда мы сдаем что-то в аренду, продаем неликвид, - цитирует Шевцову ТАСС.

Кроме того, Министерству обороны удалось сэкономить для федерального бюджета свыше 61 миллиарда рублей по уплате процентов за пользование банковскими кредитами в 2017 году.

- В целом уровень кассового исполнения расходов в 2016 году, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процентов, то есть практически 100 процентов. При этом исполнение бюджета Минобороны России находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной, - подчеркнула Шевцова.

Заместитель министра отметила также, что за последние три года ведомство не допустило ни одного случая нецелевых расходов государственных средств.