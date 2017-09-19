Минобороны ответило Литве на обвинения в нарушении границы

В Минобороны России опровергли претензии Вильнюса о намеренном нарушении воздушного пространства Литвы российскими самолетами Ил-76, назвав их не соответствующими действительности.

«Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности», - отметил представитель российского министерства.

Он также подчеркнул, что маршрут полета с аэродрома «Таганрог» в Ростовской области на аэродром «Черняховск» в Калининградской проходил над нейтральными водами Балтики, однако по маршруту движения был выявлен грозовой фронт шириной около 20 километров и протяженностью около 60 километров, угрожавший безопасности самолетов и их экипажей.

В связи с плохими погодными условиями экипаж в строгом соответствии с нормами международного воздушного права запросил зональный центр контроля воздушного пространства в Вильнюсе разрешение на вынужденное отклонение от маршрута для обхода грозового фронта.

Как только разрешение от литовской стороны было получено, самолеты на короткое время отклонились от маршрута для облета грозового фронта.

В Минобороны подчеркнули, что инцидент произошел 16 сентября. При этом литовские органы управления воздушным движением не предъявляли претензий экипажам российских бортов.

Ранее МИД Литвы обвинил два российских военно-транспортных самолета Ил-76 в нарушении воздушной границы Литвы во время стратегического учения «Запад-2017», сообщает «ТВ Центр».

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