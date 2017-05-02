Минобороны отрицает применение в Сирии советских боеприпасов

В Минобороны России опровергли сообщение международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что в сирийской провинции Идлиб при проведении химатаки были использован боеприпасы советского производства.

«Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», - цитирует «Интерфакс» официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он также подчеркнул, что упомянутые боеприпасы никогда не снаряжались зарином, поскольку конструктивно не предназначались для этого. Генерал уточнил, что ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе и не оставлял воронок.

Помимо всего прочего, Конашенков указал на то, что в качестве главного доказательства HRW использовала фото макета ХАБ-250 и московского музея ВС России.

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