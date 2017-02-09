Минобороны РФ отреагировало на сообщения о применении ракет «Точка-У» в Сирии

Россия полностью выполняет взятые 30 декабря 2016 года обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР, заявил представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, опровергнув информацию об использовании там российских тактических ракет.

По словам генерала, российско-турецкая комиссия ведет круглосуточный мониторинг соблюдения режима прекращения огня, все данные о нарушениях со стороны сирийских войск и со стороны оппозиции сверяются и публикуются на сайте Минобороны, передает РИА Новости.

Ранее американский телеканал Fox News, сославшись на некие «официальные источники», сообщил о ракетных ударах по формированиям сирийской оппозиции, нанесенных на прошлой неделе в районе Идлиба.