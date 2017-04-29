Минобороны отправило в Сибирь на тушение пожаров 26 тысяч военных

На помощь в тушении пожаров в Иркутскую область, Красноярский край и Бурятию стянуто 26 тысяч военных и 4,5 тысячи единиц техники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, к участию в тушении пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве ожидают семь самолетов Ил-76, которые оборудованы особыми сливными устройствами.

В настоящее время самолеты армейской авиации осматривают территории с целью обнаружения новых очагов пожаров. Круглосуточно дежурные смены Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной России совместно с органами исполнительной власти и МЧС осуществляют мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.