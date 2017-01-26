Минобороны РФ отказалось от «эскорт-услуг» Великобритании

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал бессмысленными «эскорт-услугами» сопровождение кораблями ВМС Великобритании российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», когда он будет проходить мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии.

Так он прокомментировал заявление главы Министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что британские корабли будут сопровождать авианосную группу ВМФ России.

По мнению Конашенкова, подобные действия британского ведомства не что иное, как отвлечение внимания от собственных проблем. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» завершили дальний поход в Средиземное море и взяли курс на Североморск, где располагается главная база Северного флота России, сообщает интернет-издание «Народные новости».

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