В Минобороны отчитались об итогах весеннего призыва

В Минобороны России сообщили об окончании весеннего призыва. В этом году на службу отправились 142 тысячи человек.

Как пишет Lenta.ru, на этот раз обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования получили отсрочку на весь период обучения. Соответствующие изменения в закон вступили в силу 1 января 2017 года.

Известно также, что почти каждый пятый призывник окончил высшее учебное заведение. Им предоставили право выбора: служить один год по призыву или два года по контракту. Наиболее талантливые призывники получили возможность пройти службу в научных ротах. В них весной были направлены 356 человек. В спортивные роты направили 199 юношей.

В Минобороны констатировали, что число не явившихся в военкоматы с каждым годом уменьшается.

Весенний призыв в армию в этом году проходил с 1 апреля по 15 июля. Осенний призыв в 2017 году состоится с 1 октября по 31 декабря.

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