Минобороны РФ организовало онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо
Российские военные организовали онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо для обеспечения прозрачности режима перемирия в Сирии.
- В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории САР с 15 сентября на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения, - цитирует Интерфакс официальныого представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.
Интернет-трансляция ведется с двух камер на земле - в районах Эль-Халидия и Тель-Джобекжа.
- Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата, - сообщил Конашенков.
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