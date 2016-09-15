Минобороны РФ организовало онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо

Российские военные организовали онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо для обеспечения прозрачности режима перемирия в Сирии.

- В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории САР с 15 сентября на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения, - цитирует Интерфакс официальныого представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

Интернет-трансляция ведется с двух камер на земле - в районах Эль-Халидия и Тель-Джобекжа.

- Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата, - сообщил Конашенков.