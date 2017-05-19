Минобороны опубликовало уникальное видео репетиции парада Победы

Министерство обороны России опубликовало видеозапись генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, создающую эффект присутствия.

Формат «360 градусов» позволяет зрителю самому управлять камерой и наблюдать за происходящим с брони БТР-82 и с борта вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», передает «ФедералПресс».