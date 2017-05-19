Минобороны опубликовало уникальное видео репетиции парада Победы
Министерство обороны России опубликовало видеозапись генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, создающую эффект присутствия.
Формат «360 градусов» позволяет зрителю самому управлять камерой и наблюдать за происходящим с брони БТР-82 и с борта вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», передает «ФедералПресс».
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